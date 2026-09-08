दलीप ट्रॉफी फाइनल में नहीं मिला मौका तो करुण नायर ने बदली टीम, इस टूर्नामेंट में शतक जमाकर दिया जवाब

करुण नायर दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन का हिस्सा थे लेकिन उन्हें प्लेइंग XI में नहीं चुना गया तो वह वापस लौटकर कर्नाटक की सचिव XI के लिए खेलने पहुंच गए और यहां उन्होंने शतक जमाकर अपने बल्ले से बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है.

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करुण नायर, बल्लेबाज

साउथ जोन के लिए दलीप ट्रॉफी की टीम से बाहर रखे गए करुण नायर (Karun Nair) ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) सचिव एकादश की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलते हुए शतक जमाकर बता दिया है कि सिलेक्टर्स ने उनके और साउथ जोन टीम के साथ शायद न्याय नहीं किया है. करुण ने बेंगलुरु के (कैप्टन) के थिम्मप्पैया मेमोरियल टूर्नामेंट में शतक जमा दिया है, जबकि दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन के खिलाफ साउथ जोन संघर्ष करता दिख रहा है.

ईस्ट जोन ने कप्तान ईशान किशन (270) और कुमार कुशाग्र (101) की बेहतरीन पारियों के दम पर 708 रन बनाए. इसके जबाव में साउथ जोन ने 174 रन जोड़ने तक 5 विकेट गंवा दिए. ऐसे में माना जा सकता है साउथ जोन करुण जैसे बल्लेबाज की कमी खल सकती है.

करुण ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 183 गेंद पर 104 रन बनाए जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल रहा. दक्षिण क्षेत्र ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु के बीसीसीआई ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में खेले गए सेमीफाइनल में भी कर्नाटक के इस बल्लेबाज को टीम में शामिल नहीं किया था.

दक्षिण क्षेत्र के कोच विक्रम वर्मा ने कहा, ‘दरअसल हमने एक अच्छा कॉम्बिनेशन चुना था क्योंकि हर टीम में दो बाएं हाथ के स्पिनर हैं. इसलिए हमें लगा कि मध्यक्रम में बाएं हाथ का बल्लेबाज होने से हमें उन पर दबदबा बनाने का अच्छा मौका मिलेगा.’

उन्होंने कहा, ‘इसलिए हमने फिर वही सोचा कि टीम के लिए सबसे अच्छा क्या है? अब जबकि देवदत्त पडिक्कल वापस आ गए हैं तो टीम संयोजन का सवाल था. करुण को बाहर रखना बहुत मुश्किल है लेकिन हमारे पास यही संयोजन है.’

करुण ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी सत्र में कर्नाटक के लिए 699 रन बनाए थे. वह रविवार शाम बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाली उड़ान से टीम से लौट गए थे. वर्मा ने करुण की अनुपस्थिति को ‘व्यक्तिगत कारणों’ से जोड़ा. उन्होंने कहा, ‘वह घर पर व्यक्तिगत कारणों से वापस गए. उन्होंने हमें ईमेल किया और पारिवारिक कारणों से यात्रा की अनुमति ली.’

हालांकि अपने घरेलू शहर में आयोजित टूर्नामेंट में करुण की भागीदारी से संकेत मिलता है कि उनके नहीं खेलने के पीछे केवल ‘व्यक्तिगत कारण’ ही नहीं थे. करुण के शतक की बदौलत सचिव एकादश ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुकाबले के पहले दिन 90 ओवर में 9 विकेट पर 277 रन बनाए.