07 छक्के, 08 चौका...Pok में जन्मे काशिफ अली ने इंग्लैंड में बल्ले से मचाया कोहराम

इंग्लैंड में खेले जा रहे मेट्रो बैंक वनडे कप मैच में युवा बल्लेबाज काशिफ अली ने बल्ले से कोहराम मचा दिया. काशिफ अली ने 36 गेंद में 88 रन की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई. अपनी पारी में उन्होंने 07 छक्के और 08 चौका लगाया. काशिफ अली पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के रहने वाले हैं.

वॉर्सेस्टरशर के लिए खेलते हुए खेली तूफानी पारी

वॉर्सेस्टरशर के लिए खेलते हुए काशिफ अली ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने सिर्फ 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 36 गेंद में 88 रन बनाए, जिसमें सात छक्का और आठ चौका शामिल है. उनकी इस पारी से वॉर्सेस्टरशर ने 30 ओवर में पांच विकेट पर 254 रन बनाए. कप्तान जैक लिबी ने 60 गेंद में 71 रन और रॉब जोन्स ने 48 गेंद में 53 रन का योगदान दिया.

192 रन पर ढेर हुई डर्बीशायर की टीम

वॉर्सेस्टरशर के 254 रन के जवाब में डर्बीशायर की टीम 25.1 ओवर में 192 रन पर ढेर हो गई. वॉर्सेस्टरशर ने 62 रन से इस मुकाबले को जीत लिया. डर्बीशायर के लिए लुईस रीस ने 64 गेंद में 96 रन की पारी खेली, मगर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. पैट ब्राउन ने चार और जोश बेकर ने तीन विकेट लिए.