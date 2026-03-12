  • Hindi
काव्या मारन पर अचानक क्यों भड़क उठे फैंस? पाकिस्तान से जुड़ा है कनेक्शन... जानें सोशल मीडिया पर बवाल की वजह

Kavya Maran Controversy: पाक क्रिकेटर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स में शामिल करने की वजह से काव्या मारन को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

Kavya Maran Controversy: पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल करने के बाद सनराइजर्स लीड्स और उसकी सीईओ काव्या मारन चर्चा में आ गई हैं. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने काव्या मारन की आलोचना शुरू कर दी. कुछ लोगों ने इस फैसले को क्रिकेट के नजरिए से सही बताया, लेकिन कई यूजर्स ने इसे लेकर सवाल उठाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.

द हंड्रेड ऑक्शन में हुई बड़ी डील

दरअसल इंग्लैंड की 100 बॉल क्रिकेट लीग द हंड्रेड के लिए हुए प्लेयर ड्राफ्ट में सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड यानी करीब 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा. ऑक्शन के दौरान ट्रेंट रॉकेट्स भी उन्हें खरीदना चाहती थी, लेकिन आखिर में सनराइजर्स लीड्स ने ज्यादा बोली लगाकर यह खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर लिया.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

अबरार अहमद के टीम में शामिल होने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने काव्या मारन के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि आईपीएल से जुड़े ग्रुप की टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल करना चर्चा का विषय बन गया है. कई यूजर्स ने पुराने वीडियो और क्लिप भी शेयर किए, जिनमें अबरार अहमद के कुछ बयान बताए जा रहे थे.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट का पुराना मामला

क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से संवेदनशील रहे हैं. साल 2008 के मुंबई हमलों के बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में द हंड्रेड लीग में आईपीएल से जुड़े ग्रुप की टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदना एक अलग तरह का फैसला माना जा रहा है. इसी वजह से यह मामला सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है.

अबरार अहमद का क्रिकेट करियर

अगर क्रिकेट प्रदर्शन की बात करें तो अबरार अहमद पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अच्छे स्पिन गेंदबाजों में गिने जाने लगे हैं. उन्होंने साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और इसके बाद टी20 फॉर्मेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया. साल 2024 के बाद से उन्होंने 40 से कम टी20 मैचों में 50 से ज्यादा विकेट लिए हैं. इसके अलावा वह टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के लिए अहम विकेट ले चुके हैं. अब सनराइजर्स लीड्स की टीम में शामिल होने के बाद उनसे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

