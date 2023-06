अश्विन को टीम से बाहर रखना मेरी समझ से परे: तेंदुलकर ने रोहित-द्रविड़ के चयन पर उठाए सवाल

पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अनुभवी रविचंद्रन अश्विन को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final 2023) फाइनल के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने को चौकाने वाला फैसला करार देते हुए कहा कि उनकी क्षमता के स्पिनर को प्रभावी होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती है.

डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराया. भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने टीम में अश्विन को जगह नहीं देने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि बारिश की स्थिति ने उन्हें चौथे स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज को चुनने के लिए मजबूर किया.

तेंदुलकर ने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘भारत को मैच में बने रहने के लिए पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके. भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छे क्षण थे, लेकिन मैं अश्विन को अंतिम एकादश में शामिल नहीं करने के फैसले को पचा नहीं पा रहा हूं. वह इस समय दुनिया का नंबर एक टेस्ट गेंदबाज है.’’