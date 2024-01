राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से केशव महाराज भी गदगद, बोले- यह आध्यात्मिक ज्ञान लाएगा

नई दिल्ली. अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से दुनिया भर के हिंदू गौरवान्वित हैं और इस कड़ी में साउथ अफ्रीकी टीम के लेफ्टआर्म स्पिनर केशव महाराज (Keshav Maharaj) भी पीछे नहीं हैं. उन्होंने भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सराहना की है. इस मौके पर महाराज ने उम्मीद जताई कि यह पूरी मानवता के लिए शांति और सद्भाव लाएगा. महाराज जब क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं, तब आम तौर पर स्टेडियम में ‘राम सिया राम’ की धुन बजने लगती है.

इस 33 साल के लेफ्टआर्म स्पिनर ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह की सराहना करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो साझा किया.

इस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, ‘मैं महेश कुमार (जोहानिसबर्ग में भारत के महावाणिज्य दूत) और साउथ अफ्रीका में पूरे भारतीय समुदाय को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं. यह सभी के लिए शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान लाए.’

Looking forward to the opening of the Ram Mandir in Ayodhya. May it bring peace and enlightenment to one and all. 🙏 @MaheshIFS pic.twitter.com/P8TGT8tteX

— Keshav Maharaj (@keshavmaharaj16) January 21, 2024