KL Rahul की 'टुक-टुक' बल्लेबाजी पर भड़के फैंस, केविन पीटरसन ने बताया सबसे बोरिंग बैटिंग

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 26वां मैच आज यानी के बुधवार को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायन्ट्स (RR vs LSG) के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत धीमी रही और पहले 6 ओवर के अंदर टीम बिना किसी नुकसान के केवल 37 रन ही बना पाई.

इस दौरान लखनऊ के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) 19 गेंदों पर 19 और कायल मेयर्स 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे. शुरुआत में धीमी स्ट्राइक रेट को लेकर अब राहुल की काफी आलोचना हो रही है. राहुल की ‘टुक-टुक’ बल्लेबाजी पर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं और मजेदार मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

इस दौरान कमेंट्री कर रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी राहुल की बल्लेबाजी से काफी नाराज दिखे. पीटरसन ने राहुल की इस पारी को अब तक की सबसे बोरिंग पारी करार दिया. पीटरसन ने कमेंट्री के दौरान ऑनएयर कहा, “केएल राहुल को बल्लेबाजी करते देखना सबसे बोरिंग चीज है जिससे मैं कभी इससे पहले कभी भी नहीं देखा हूं.”