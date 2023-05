क्या विराट कोहली IPL के अगले सीजन में किसी और फ्रेंचाइजी से खेलेंगे? केविन पीटरसन की सलाह- इस टीम से खेलो

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से बाहर होने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin peterson) ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को बदलने का सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली कैपिटल्स (DC) से जुड़ जाना चाहिए.

आरसीबी की टीम लीग चरण के अपने आखिरी मैच में कोहली की शतकीय पारी के बाद भी हार गई. टीम इस करो या मरो मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 198 रन के लक्ष्य का बचाव करने में विफल रही. पीटरसन से ट्वीट किया, ‘‘ समय आ गया है कि विराट अब दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी से जुड़े.”

पूर्व भारतीय कप्तान कोहली 2008 में लीग के शुरुआती सत्र से ही आरसीबी के साथ हैं. उन्होंने लंबे समय तक टीम की कप्तानी करने के बाद 2021 में इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया था.