PSL की घनघोर बेइज्जती! लीग को बीच में छोड़कर Anant Ambani's pre wedding में पहुंचे पोलार्ड

नई दिल्ली: भारत में इस समय विदेशी महमानों का खूब जमावड़ा लग रहा है क्योंकि मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग सेरेमनी (Anant Ambani’s pre wedding) का गुजरात के जामनगर में आयोजन हो रहा है. इस प्री-वेडिंग में शामिल होने के लिए राजनीतिक हस्तियों के अलावा खेल जगत के दिग्गज भी जामनगर पहुंच रहे हैं. इस बीच, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) भी भारत पहुंच गए हैं. हैरानी की बात ये है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए पोलार्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2024 को छोड़ दिया. पोलार्ड के इस कदम के बाद फैंस अब पीएसएल की खूब बेइज्जती मार रहे हैं.

मीडिया में जारी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पीएसएल में कराची किंग्स के लिए खेलने वाले पोलार्ड ने प्री-वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए अस्थायी रूप से फ्रेंचाइजी से नाता तोड़ लिया है. पोलार्ड प्री-वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए पीएसएल से चार दिन की छुट्टी पर है. पोलार्ड शुक्रवार को जामनगर पहुंचे.

अनंत अंबानी के प्री वेडिंग समारोह में भारतीय क्रिकेटरों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हुए. पोलार्ड पहली बार 2010 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे. बतौर खिलाड़ी आईपीएल से संन्यास लेने के बाद वह मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच बने हुए हैं.

यह पहली बार नहीं है जब भारत में किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए किसी विदेशी खिलाड़ी ने PSL को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया है. दो साल पहले एंडी फ्लावर ने लखनऊ सुपर जाइंट्स के साथ भारत में IPL मेगा ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए पीएसएल बीच में ही छोड़ दिया था.

Kieron Pollard leaves PSL and travels to India to attend Anant Ambani's wedding. Will any player ever leave IPL midway to fly to Pakistan?

2 years ago, Andy Flower left PSL to attend IPL's mega auction in India with Lucknow Super Giants

