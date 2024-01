IPL 2024: हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने से खुश नहीं बैटिंग कोच पोलार्ड! इंस्टा स्टोरी शेयर कर रोहित को किया सपोर्ट

नई दिल्ली: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीए) 2024 काफी मायनों में अलग होने वाला है. रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंप दी है. ऐसे में रोहित को दुनिया की इस सबसे महंगी क्रिकेट लीग में अब हार्दिक की कप्तानी में खेलना होगा. मुंबई इंडियंस के इस फैसले की चौतरफा आलोचना हुई थी. फैंस फ्रेंचाइजी के इस फैसले से कतई खुश नहीं हैं. फैंस के बाद ऐसा लग रहा है कि टीम के सपोर्ट स्टाफ ने अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही, लेकिन फ्रेंचाइजी के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने अपने एक रहस्यमयी पोस्ट (cryptic post) से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

पोलार्ड के इस पोस्ट को फैंस रोहित शर्मा के सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं. आईपीएल का 17वां सीजन इस साल मार्च से शुरू होने की संभावना है. मुंबई इंडियंस की नजरें रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने पर लगी हुई है. पोलार्ड ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ”एक बार बारिश खत्म होने के बाद हर किसी को छतरी बोझ लगने लगती है. इसी तरह जब फायदा मिलना बंद हो जाता है तो वफादारी भी खत्म हो जाती है.”

The Instagram story that Kieron Pollard shared yesterday night.

Is he referring to the MI declaring that Rohit is no longer MI’s captain? 👀 pic.twitter.com/Zv02lYpXV0

— Mumbai Indians FC™ (@MIPaltanFamily) January 7, 2024