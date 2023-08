कौन होगा भारत का अगला कप्तान, पूर्व सेलेक्टर ने की बड़ी भविष्यवाणी

रोहित शर्मा के बाद भारत का अगला कप्तान होगा, यह सवाल सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा है. रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में टी-20 में हार्दिक को टीम की कप्तानी सौंपी गई, वहीं आयरलैंड सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम का कप्तान बनाया गया. टीम मैनजमेंट भी रोहित शर्मा का विकल्प ढूंढने में जुटा है. टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे ने भविष्य के कप्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है.

टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर किरण मोरे ने युवा बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को भारत को अगला कप्तान बताया है. उन्होंने कहा कि उनके अंदर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने की काबिलियत है और वह कप्तानी संभाल सकते हैं.

एशियन गेम्स में गायकवाड़ को मिली है कमान

रुतुराज गायकवाड़ को एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है. इस टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. गायकवाड़ भारत के लिए वनडे और टी-20 मैच खेल चुके हैं, उन्हें अभी टेस्ट डेब्यू का इंतजार है.