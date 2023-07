IND vs WI, 2nd Test: भारत-वेस्टइंडीज के 100वें टेस्ट में किर्क मैकेंजी, मुकेश कुमार ने डेब्यू किया

वेस्टइंडीज के कप्तान क्रैग ब्रैथवेट (Kraigg Brathwaite) ने गुरुवार को क्वींस पार्क ओवल में दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

बाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज किर्क मैकेंजी और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार (Mukesh Kumar) क्रमशः वेस्टइंडीज और भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं. ये वेस्टइंडीज और भारत के बीच 100वां टेस्ट है, जो विराट कोहली के 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के साथ मेल खाता है.