IPL 2026: सरकारी नौकरी मिलने के बाद KKR में भी रिंकू सिंह का प्रमोशन, टीम ने दी यह बड़ी जिम्मेदारी

कोलकाता नाइट राइडर्स मैच फिनिशर रिंकू सिंह में भविष्य का कप्तान देख रहा है. इस कड़ी में उसने इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज को इस सीजन बड़ी जिम्मेदारी दी है.

Published date india.com Published: March 25, 2026 9:27 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Rinku Singh KKR
रिंकू सिंह @Instagram

भारतीय टी20 टीम और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में मैच फिनिशर की भूमिका में खेल रहे लेफ्टहैंड बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) के सितारे बुलंदियों में छा रहे हैं. हाल ही में उन्हें गृह राज्य उत्तर प्रदेश में रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर (RSO) के पद पर नियुक्ति की घोषणा हुई है. अब इसके बाद उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उनकी टीम केकेआर ने भी प्रमोशन दे दिया है. इस सीजन रिंकू सिंह को कप्तान अजिंक्य रहाणे का सहयोगी यानी उपकप्तान बनाया गया है. साफ है कि टीम मैनेजमेंट उनमें नेतृत्व कुशलता देख रहा है और वह उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर विकसित करना चाहता है.

28 वर्षीय रिंकू के पास घरेलू क्रिकेट और पिछले आईपीएल सीजन की कप्तानी का अनुभव है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर की टीम 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत करेगी. उनका पहला घरेलू मैच 2 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 2016 की विजेता सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा, जिसके बाद वे 6 और 9 अप्रैल को क्रमशः पंजाब किंग्स (PBKS) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच खेलेंगे.

रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग और शानदार फील्डिंग की वजह से केकेआर के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने आईपीएल करियर में 59 मैच खेले, जिसमें 30.52 की औसत के साथ 1,099 रन बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, ‘हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रिंकू सिंह टीम के उपकप्तान होंगे. रिंकू 2018 में केकेआर में शामिल हुए थे और तब से लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं.’

बता दें रिंकू IPL 2023 में तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने गुजरात जायंट्स (GT) के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जमाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. केकेआर को उस मैच में अंतिम 5 बॉल पर 29 रनों की दरकार थी और रिंकू ने अपनी विस्फोटक पारी से यह मैच केकेआर के नाम कर दिया था.

केकेआर अपने प्री-सीजन कैंप के दौरान चोटिल तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह लेने वाले खिलाड़ियों को चुनने के लिए ट्रायल कर रही हैं. नवदीप सैनी, आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह, संदीप वॉरियर, केएम आसिफ और सुनील कुमार जैसे खिलाड़ी केकेआर टीम में खाली जगहों को भरने के लिए इन ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं.

इससे पहले, केकेआर ने भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप की जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया था. आकाश दीप अपनी पीठ के निचले हिस्से में चोट (स्ट्रेस रिएक्शन) की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. सौरभ दुबे को साल 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2022 के लिए खरीदा था, लेकिन पीठ की चोट की वजह से उनका सफर बीच में ही खत्म हो गया.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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