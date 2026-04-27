  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Kkr S Batter Angkrish Raghuvanshi Fined For Angry Reaction After Controversial Dismissal Against Lsg In Ipl 2026

IPL 2026: अंपायर के आउट देने से नाराज था KKR का खिलाड़ी, अब लग गया तगड़ा जुर्माना

रविवार की शाम लखनऊ में खेले गए मैच में अंगकृष रघुवंशी के खिलाफ आउट की अपील हुई तो तीसरे अंपायर ने उन्हें मैदान पर फील्ड में व्यवधान डालने का दोषी पाया और आउट करार दे दिया. इससे यह बल्लेबाज और उसका खेमा बहुत नाराज दिखा था. लेकिन BCCI ने उनके व्यवहार पर कार्रवाई करते हुए लगाया भारी दंड...

Published date india.com Published: April 27, 2026 1:38 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Angkrish Raghuvanshi Obs @PTI
अंगकृष रघुवंशी vs LSG @PTI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में रविवार को उस वक्त एक नाटकीय घटना देखने को मिली जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की बैटिंग के दौरान अंगकृष रघुवंशी को अंपायर ने ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट दे दिया. इस पर यह बल्लेबाज और केकेआर का खेमा बहुत ही हैरान और नाराज दिखा था. अंगकृष अंपायर के इस फैसले से इतना नाराज थे कि उन्होंने झुंझलाहट में आकर अपने बल्ले को जमीन पर दे मारा और हेल्मेट भी फेंक दिया.इस पर IPL की गवर्निंग काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए इस युवा बल्लेबाज पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया है. उन्होंने अपने इस व्यवहार से आईपीएल की आचार सहिंता का उल्लंघन किया था, जिसके लिए उन पर एक डिमेरिट अंक भी काटा गया है.

यह घटना 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर तब घटी, जब अंगकृष कैमरुन ग्रीन के साथ सिंगल दौड़ना चाहते थे और ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया. इस दौरान अंगकृष ने खुद को संभालते हुए क्रीज में वापस लौटने के लिए अपना रास्ता बदल लिया था. ऐसे में थ्रो उनके जूते से लगकर स्टंप्स से दूर चला गया, जिस पर मोहम्मद शमी ने आउट की अपील कर दी. अंपायर ने इसे तीसरे अंपायर के पास भेजा और तीसरे अंपायर ने सभी फुटेज देखने के बाद उन्हें फील्ड में व्यवधान (ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड) का दोषी मानते हुए आउट करार दे दिया.

इस मैच के बाद आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि रघुवंशी को अनुच्छेद 2.2 के लेवल 1 का अपराधी पाया गया, जिसके अंतर्गत खेल के उपकरणों के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है. बता दें IPL इतिहास में यह सिर्फ चौथा मौका है, जब किसी बल्लेबाज को फील्ड में व्यवधान का दोषी मानते हुए आउट करार दिया है.

इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अंगकृष ने आईपीएल की आचार संहिता का लेवल 1 का उल्लंघन किया है. इसके चलते उन पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है और उन पर एक डिमेरिट अंक भी लगाया गया है. उन्होंने मैदान से बाहर जाते समय बाउंड्री लाइन पर लगे बाउंड्री कुशन पर बैट दे मारा था और बाद में अपना हेल्मेट भी फेंका था.

बता दें अंगकृष के आउट होने पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दिखी हैं. कई लोग इसे टीवी अंपायर का सही फैसला करार दे रहे हैं, जबकि कई यह मान रहे हैं कि जब बल्लेबाज गैर-इरादतन थ्रो की लाइन में आया तो इसमें उसका दोष नहीं है. उन्होंने इस थ्रो को अपनी ओर आते हुए भी नहीं देखा था. ऐसे में अंपायर इसे नॉट आउट करार दे सकते थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.