IPL इतिहास में पहली बार ऐसा संयोग; 'अफगान लड़ाकों' ने किया कमाल, राशिद का रिएक्शन वायरल

आईपीएल 2023 के 39वें मैच में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस ने दो बार के पूर्व विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) को 7 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में केकेआर के रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) ने अपनी पूर्व टीम के खिलाफ केवल 39 गेंद पर 81 रन की धुआंधार पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए.

अफनानिस्तान के गुरबाज ने हमवतन राशिद खान (Rashid Khan) के ओवर में जमकर उनकी कुटाई कर दी. उन्होंने अपने आईपीएल करियर का दूसर अर्धशतक जमाया. राशिद ने मुकाबले में 4 ओवर में 54 रन लुटा दिए. गुरबाज को उनके ही हमवतन नूर अहमद (Noor Ahmad) ने ही कैच आउट कराया. गुरबाज का कैच राशिद खान ने पकड़ा.

IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा संयोग

आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आउट होने वाला बल्लेबाज भी अफगानी, कैच लेने वाला भी अफगानी और आउट करने वाला गेंदबाज भी अफगानी ही निकला. यानी के गुजरात बनाम कोलकाता मैच में बल्लेबाज, गेंद करने वाले और कैच लेनेवाले तीनों अफगानी थे.

हर्षा भोगले के ट्वीट पर राशिद का रिएक्शन वायरल

मैच में इस तरह का इत्तेफाक होते देख मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगल ट्वीट करने से खुद को रोक नहीं सके. उनके इस ट्वीट पर गुजरात के स्पिनर राशिद खान भी अपना रिएक्शन दिया. हर्षा ने लिखा, ” गुरबाज c राशिद b नूर, कुछ साल पहले आप आईपीएल स्कोरकार्ड में इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते थे.. यह अद्भुत है?..”

हर्षा के ट्वीट पर राशिद ने कमेंट करते हुए लिखा, ” अफगानिस्तान से आने वाले और आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों को देखना सपने से ज्यादा है, हमेशा की तरह समर्थन के लिए धन्यवाद..”