KKR vs LSG- ईडन गार्डन्स पर लग रहे थे 'कोहली-कोहली' के नारे, नवीन उल हक ने कर दी यह हरकत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 68वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 1 रन से हराकर प्लेऑफ में एंट्री कर ली है. लेकिन इस बीच मैच का एक खास क्षण फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. केकेआर की पारी जब प्रगति पर था, तो कुछ फैन्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को चिढ़ाने के मकसद से ‘कोहली-कोहली’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. इस मैच में जब भी नवीन उल हक बॉलिंग पर आ रहे थे तो फैन्स जानबूझकर यह हरकत कर रहे थे. ऐसे में जब नवीन को जवाब देने का मौका मिला तो वह भी पीछे नहीं हटे.

दरअसल नवीन उल हक को इस मैच में कोई विकेट नहीं मिला वरना वह और भी तीखेपन से इसका जवाब देने की कोशिश करते. लेकिन जब एक मौके पर उनकी टीम के साथी तेज गेंदबाज ने रहमानुल्लाह गुरबाज (10) को आउट किया तो नवीन को यहीं जवाब देने का मौका मिल गया. यश ने जैसे ही गुजबाज को आउट किया तो नवीन उल हक ने तभी अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप होने का इशारा किया, जो कोहली-कोहली चिल्ला रहे थे.