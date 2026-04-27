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IPL 2026: सुपर ओवर में KKR ने लखनऊ को हराया, रिंकू सिंह रहे जीत के हीरो
IPL 2026 KKR vs LSG: केकेआर और लखनऊ के बीच रोमांचक मुकाबला सुपर ओवर में खत्म हुआ. रिंकू सिंह की शानदार पारी और नरेन की गेंदबाजी से कोलकाता ने जीत दर्ज की.
IPL 2026 KKR vs LSG: इकाना स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला आखिरी तक बेहद रोमांच से भरा रहा. मैच टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ. कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था. टीम ने बिना देरी किए पहली ही गेंद पर चौका लगाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ कोलकाता ने शानदार अंदाज में मैच खत्म किया
सुपर ओवर में कोलकाता की तरफ से रिंकू सिंह और पॉवेल बल्लेबाजी करने आए. लखनऊ की ओर से प्रिंस यादव गेंदबाजी कर रहे थे. रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर जोरदार चौका लगाया और टीम को जीत दिला दी. उनके इस शॉट ने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया और कोलकाता की जीत आसान बना दी.
सुनील नरेन की घातक गेंदबाजी
सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ टीम सिर्फ 1 रन ही बना सकी. कोलकाता के लिए सुनील नरेन ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने पहली ही गेंद पर विकेट लिया, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल दिया और तीसरी गेंद पर एक और बल्लेबाज को आउट कर दिया. इस शानदार प्रदर्शन से लखनऊ दबाव में आ गई.
मैच के आखिरी ओवर में काफी ड्रामा देखने को मिला. लखनऊ को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे. मोहम्मद शमी ने शानदार छक्का लगाकर मैच को टाई कर दिया. इससे पहले लगातार नो बॉल और फ्री हिट जैसी घटनाओं ने मैच को और ज्यादा रोमांचक बना दिया था.
रिंकू सिंह की शानदार पारी
इससे पहले कोलकाता की बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. जल्दी-जल्दी विकेट गिर गए थे, लेकिन रिंकू सिंह ने एक छोर संभाले रखा. उन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत टीम 155 रन तक पहुंच सकी और अंत में जीत हासिल कर पाई.
कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी.
लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी और मोहसिन खान.
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