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KKR ने दिखाया दम, हैदराबाद को 7 विकेट से हराया... कहां चूक गई SRH?

IPL 2026 KKR vs SRH: कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की. जानिए पैट कमिंस की टीम SRH किस कारण ये मैच हारी?

Published date india.com Published: May 3, 2026 9:27 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
KKR ने दिखाया दम, हैदराबाद को 7 विकेट से हराया... कहां चूक गई SRH?
Photo from PTI

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 45वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. खास बात ये रही कि कोलकाता ने लगातार तीसरा मैच जीतकर टूर्नामेंट में जोरदार वापसी के संकेत दे दिए हैं. टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया. जिसने फैंस को फिर से उम्मीद दे दी कि KKR अभी भी रेस का हिस्सा है.

शुरुआत अच्छी, तो कहां मैच हार गई SRH?

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी SRH की शुरुआत तो अच्छी थी. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तेज रन बनाते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी. दोनों के बीच 44 रन की साझेदारी हुई, लेकिन जैसे ही अभिषेक आउट हुए, टीम की रफ्तार कम होती गई. ट्रेविस हेड ने 61 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. वहीं ईशान किशन ने 42 रन जोड़े, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे सके.

मिडिल ओवर्स में पलट गया मैच

हैदराबाद की टीम 19 ओवर में 165 रन पर सिमट गई, जिसका सबसे बड़ा कारण KKR के गेंदबाजों का दबदबा रहा. वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, वहीं सुनील नरेन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी. मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट गिरने से SRH बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही.

रहाणे-रघुवंशी ने रखी जीत की नींव

लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने तेज शुरुआत दिलाई. एलन ने तेजी से 29 रन बनाए, जबकि रहाणे ने संयम के साथ पारी को संभाला. इसके बाद, अंगकृष रघुवंशी के साथ उनकी 84 रन की साझेदारी ने मैच को पूरी तरह KKR के पक्ष में कर दिया. रघुवंशी ने 59 रन की शानदार पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाया.

IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में कौन कहां?

मैच के आखिरी में रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन ने बिना किसी दबाव के टीम को 18.2 ओवर में जीत दिला दी. इस जीत के साथ कोलकाता ने लगातार तीसरा मुकाबला जीतकर आत्मविश्वास हासिल किया. हालांकि टीम अभी भी प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है, वहीं SRH को इस हार के बावजूद टॉप-3 में जगह मिली हुई है. लेकिन इस मैच ने साफ कर दिया कि अगर टीम मिडिल ओवर्स में संभलकर नहीं खेली, तो आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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