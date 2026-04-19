6 मैच बाद चमकी KKR की किस्मत, रिंकू और अनुकूल बने हीरो, RR को 4 विकेट से दी मात

KKR ने मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया. रिंकू सिंह 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 53 रन बनाकर नाबाद रहे. आइए जानते हैं मैच के हाइलाइट्स.

Published date india.com Published: April 19, 2026 8:01 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
6 मैच बाद चमकी KKR की किस्मत, रिंकू और अनुकूल बने हीरो, RR को 4 विकेट से दी मात
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रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की शानदार साझेदारी के साथ, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 में छह मुकाबलों के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की है. इस टीम ने रविवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 4 विकेट से हराया.

इस सीजन के शुरुआती 2 मैच गंवाने के बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ KKR का मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, इसके बाद टीम ने लगातार 3 मैच हारे. जीत का खाता खुलने के बाद कोलकाता प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर पहुंच गई है. दूसरी तरफ, जीत का चौका लगाने के बाद, RR को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. यह मैच गंवाने के बाद, राजस्थान प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है.

वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों बनाए 46 रन

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 155 रन ही बना सकी. इस टीम को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 8.4 ओवरों में 81 रन जुटाए. वैभव 28 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए.

इस बीच जायसवाल 29 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इनके अलावा, शिमरोन हेटमायर ने 15 रन, जबकि कप्तान रियान पराग ने 12 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि 2 विकेट सुनील नरेन के नाम रहे.

KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे 0 पर आउट

राजस्थान के जवाब में कोलकाता ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज की. KKR की शुरुआत बेहद खराब रही, पारी की पहली ही गेंद पर टिम सीफर्ट (0) आउट हो गए. इसके बाद इस टीम ने अगले ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे (0) का विकेट भी गंवा दिया. टीम महज 5 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो चुकी थी, जिसके बाद कैमरून ग्रीन ने मोर्चा संभाला.

रिंकू का अर्धशतक, 2 छक्के और 5 चौके मारे

ग्रीन ने 13 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, जबकि रॉवमैन पॉवेल ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.KKR ने 85 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद रिंकू सिंह ने अनुकूल रॉयल के साथ 37 गेंदों में 76 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई.

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रिंकू 34 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 53 रन बनाकर नाबाद रहे. रॉय ने 16 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 29 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से रवींद्र जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए. जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और यश राज ने 1-1 विकेट निकाला.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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