Kl Rahul And Virat Kohli Made Highest Ever Partnership For India Against Australia In Odi World Cup History

KL Rahul-Virat Kohli की जोड़ी ने रचा इतिहास, AUS के खिलाफ World Cup में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

KL Rahul Virat Kohli partnership: विराट और केएल राहुल ने चौथे विकेट के लिए 215 गेंदों पर 165 रन की शतकीय साझेदारी, जोकि वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.

KL Rahul Virat Kohli partnership

चेन्नई: भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के अपने पहले ही मैच में पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS) को 6 विकेट से धो दिया. टीम इंडिया की इस जीत के हीरो केएल राहुल (KL Rahul) और विराट कोहली (Virat Kohli) रहे. कोहली-राहुल की जोड़ी वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल के अलावा दूसरे किसी मैदान पर शतकीय साझेदारी करने वाली भारत की पहली जोड़ी बन गई है.

ऑस्ट्रेलिया से मिले 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ने दो रन के अंदर ही अपने तीन विकेट खो दिए. इसके बाद विराट और केएल राहुल अपने-अपने अर्धशतक पूरा कर करके भारत को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया. कोहली ने 116 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 85 जबकि राहुल 115 गेंदों पर 8 चौकों और दो छक्कों की मदद से 97 रन की पारी खेलकर नाबाद लौटे.

ODI World Cup 2023: विनिंग SIX लगाकर भी क्यों निराश हो गए KL Rahul, मैच के बाद किया खुलासा

विराट और केएल राहुल ने चौथे विकेट के लिए 215 गेंदों पर 165 रन की शतकीय साझेदारी. वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी और पहली शतकीय साझेदारी है. कोहली 38वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए. उन्हें जोश हेजलवुड ने मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच कराया.

इससे पहले, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 विश्व कप मैच खेले थे, लेकिन केवल दो बार ही सौ से अधिक रन की साझेदारी की थी और ये दोनों क्रमशः द ओवल 1999 और 2019 में आई थी. राहुल और विराट के बीच 165 रन की साझेदारी वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

पुरुष विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी:

148* – 2023 में कोहली और राहुल

141 – 1999 में अजय जडेजा और आरआर सिंह

127 – 2019 में रोहित और धवन

IND vs AUS Worldc Cup 2023: विराट कोहली की यह पारी किसी शतक से कम नहीं… यूं हीं नहीं हैं चेज मास्टर

विराट ने अब नंबर तीन पर सबसे तेज 11000 वनडे रन पूरे कर लिए हैं. इसके अलावा वह वनडे क्रिकेट इतिहास में बतौर नॉन ओपनर सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली के अब 262 पारियों में 113 फिफ्टी प्लस स्कोर हो गए हैं. इससे पहले श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम 369 पारियों में 112 फिफ्टी प्लस स्कोर थे.

कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा

कोहली अब व्हाइट बॉल के आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन (Most runs for India in White Ball ICC tournaments) बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सचिन के नाम 2719 रन थे जबकि कोहली के उनसे ज्यादा हो गए हैं.

