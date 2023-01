KL Rahul Athiya Shetty Marriage: आथिया शेट्टी ने 'मुझसे शादी करोगी' गाने पर जमकर किया डांस, वीडियो वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड अभिनेत्री आथिया शेट्टी (KL Rahul Athiya Shetty Marriage) आज यानी के मंगलवार (23 जनवरी) को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों आज सुनील शेट्टी के खंडाला में सात फेरे लेंगे. इससे पहले रविवार को म्यूजिक सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें आथिया शेट्टी ने ‘मुझसे शादी करोगी’ गाने पर डीजे पर जमकर डांस किया. आथिया के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

शादी से पहले आयोजित म्यूजिक सेरेमनी में आथिया और उनके पूरे परिवार ने जमकर डांस किया. सेरेमनी में करीब 80 लोग शामिल हुए. बंगले के अंदर की फोटो और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. संगीत समारोह में वहां मौजूद लोगों ने बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस किया. इस दौरान आथिया शेट्टी के भाई अहान शेट्टी भी डीजे पर डांस करते हुए नजर आए. इसमें सभी की हलकी झलक नजर आ रही है, इसमें दुल्हनिया आथिया शेट्टी भी नजर आ रही है.

केएल राहुल और अथिया के संगीत की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. जिसमें दोनों डांस कर रहे हैं. इसके अलावा संगीत में अन्य मेहमान भी जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं. अथिया शेट्टी और केएल राहुल शादी में साउथ इंडियन क्यूजीन रखा गया है.