KL Rahul ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, World Cup में यह कमाल करने वाले पहले विकेटकीपर बने

अहमदाबाद: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. राहुल ने यहां अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विकेट के पीछे मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) का कैच लेकर यह कारनामा किया. राहुल अब वनडे वर्ल्ड कप में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं.

अपने वनडे करियर का 72वां मैच खेल रहे राहुल ने भारतीय पारी के पांचवें ओवर में जसप्रीत बुमराह के ओवर में विकेट के पीछे मार्श का कैच लिया. इस कैच के साथ ही वह किसी एक वर्ल्ड कप में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं. राहुल का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में विकेट के पीछे यह 17वां शिकार है.

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर Josh Inglis ने रचा इतिहास, World Cup final में किए सबसे ज्यादा शिकार

31 साल के राहुल ने इसके साथ ही पूर्व विकेटकीपर राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शिकार करने के 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

द्रविड़ ने 2003 वर्ल्ड कप में विकेट के पीछे 16 शिकार किए थे. राहुल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के दौरान 4.3 ओवर में टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा. मार्श 15 गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 15 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने.

