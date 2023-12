सेंचुरियन. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (IND VS SA 1st Test) में विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक (KL Rahul Century) जड़ा. केएल राहुल के टेस्ट करियर का यह 8वां शतक है. इस शतक के साथ ही केएल राहुल ने शिखर धवन और विजय हजारे को पीछे छोड़ दिया है, वहीं उन्होंने दिग्गज कपिलदेव की बराबरी की है.

केएल राहुल ने आठवें शतक (KL Rahul Century) के साथ शिखर धवन और विजय हजारे से आगे निकल गए हैं. शिखर धवन और विजय हजारे के नाम टेस्ट क्रिकेट में सात-सात शतक है. वहीं केएल राहुल ने कपिलदेव की बराबरी की, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में आठ शतक है. खेल के दूसरे दिन केएल राहुल ने 133 गेंद में शतक पूरा किया. राहुल ने कोएत्जी की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. केएल राहुल 101 रन की पारी खेलकर आखिरी बल्लेबाज के रुप में आउट हुए.

