ODI World Cup 2023: विनिंग SIX लगाकर भी क्यों निराश हो गए KL Rahul, मैच के बाद किया खुलासा

नई दिल्ली: दो बार चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में अपने खिताब जीतो अभियान की धमाकेदार शुरुआत की है. भारत ने रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS) को 6 विकेट से धूल चटा दी. टीम इंडिया की इस जीत के हीरो केएल राहुल (KL Rahul) और विराट कोहली (Virat Kohli) रहे. राहुल को उनकी मैच विनिंग पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया. राहुल के पास शतक लगाने का मौका था लेकिन छक्का लगाने के बाद भी वह नाखुश दिखे.

ऑस्ट्रेलिया से मिले 200 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत ने दो रन के अंदर ही अपने तीन विकेट खो दिए. इसके बाद विराट और केएल राहुल अपने-अपने अर्धशतक पूरा कर करके भारत को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया. कोहली ने 116 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 85 जबकि राहुल 115 गेंदों पर 8 चौकों और दो छक्कों की मदद से 97 रन की पारी खेलकर नाबाद लौटे. राहुल के पास अपना शतक पूरा करने का मौका था, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया- ये किंग कोहली है मौका दोगे तो ठोका देगा, विराट ने जड़ा 67वां अर्धशतक, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा

42वीं ओवर की दूसरी गेंद पर विनिंग सिक्स लगाकर भी राहुल निराश दिखाई दिए. राहुल ने इसे लेकर मैच के बाद खुलासा किया. उन्होंने कहा कि ये हो सकता था लेकिन उनका शॉट अच्छे से कनेक्ट हो गया. राहुल ने मैच के बाद कहा, मैं अंत में सोच रहा था कि मैं कैसे 100 रन तक पहुंच सकता हूं. मैंने सौचा कि अगर एक चौका और एक सिक्सर लगाया जाए तो यह संभव हो सकता है. हालांकि शॉट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा से कनेक्ट हो गया. लेकिन कोई बात नहीं, मैं कभी और शतक लगा लूंगा.”

KL Rahul reaction after hitting a winning six he wanted to hit four and then six to Complete his well deserved Century but the connection of ball with bat was perfect so it goes for six. But this is something bigger then century. 💙

#INDvAUS #WorldCup2023 #KLRahul #CWC pic.twitter.com/TEPcHVB0ib

— Bagad Billa (@maitweethoon) October 8, 2023