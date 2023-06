फैन्स के लिए अच्छी खबर- चोट से उबरे केएल राहुल, NCA में रिहैब के लिए तैयार

भारत के सीनियर बल्लेबाज लोकेश राहुल (KL Rahul) जांघ की सर्जरी के बाद वनडे वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप (Asia Cup 2023) के दौरान वापसी की उम्मीद के साथ व्यापक रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के लिए यहां राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) पहुंच गए हैं. आईपीएल में लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) की कप्तानी करने वाले राहुल हाल में संपन्न हुई इस लुभावनी टी20 लीग के दौरान चोटिल हो गए थे. वह इस चोट के चलते टूर्नामेंट और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) फाइनल से हट गए थे और उन्हें जांघ की सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी.

राहुल का ब्रिटेन में सफल ऑपरेशन हुआ और मंगलवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘होम’ ट्वीट के साथ एनसीए की तस्वीरें पोस्ट कीं. वनडे फॉर्मेट में मिडल ऑर्डर क्रम में बल्लेबाजी करने के अलावा विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी संभालने वाले राहुल ऋषभ पंत की गैर-मौजूदगी में वनडे टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं. पंत पिछले साल दिसंबर में हुई भयानक कार एक्सीडेंट से उबर रहे हैं.