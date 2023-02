KL Rahul ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए शुरू की अपनी तैयारी, नेट्स पर बहाया पसीना

भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है. हाल में सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी से शादी करने वाले राहुल ने अपनी बल्लेबाजी प्रैक्टिस शुरू की है.

राहुल बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट में भारत के लिए खेले थे. वह पिछले महीने 23 जनवरी को अपनी प्रेमिका अथिया शेट्टी के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं. शादी के चलते राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे.

हालांकि, नागपुर में पहले टेस्ट से नौ पहले ही उप-कप्तान राहुल को मुंबई के बांद्रा में एक क्रिकेट क्लब में नेट्स में बल्लेबाजी करते देखा गया. राहुल नौ फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं.

वहीं, टेस्ट में अपना पहला शतक बनाने वाले शुभमन गिल अब श्रेयस अय्यर के पहले टेस्ट से बाहर होने के बाद निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं. राहुल बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 22, 23, 10 और 2 रन ही बना पाए थे और अब उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी फॉर्म में लौटेंगे.

सभी प्रारूपों में राहुल का खराब प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय रहा है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद 64 रन बनाए थे, लेकिन टी20 विश्व कप के बाद से उन्होंने कोई टी20 मैच नहीं खेला है. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टीम में राहुल की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है.