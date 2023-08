टीम इंडिया को झटका, KL Rahul एशिया कप 2023 के पहले दो मैचों से बाहर

नई दिल्ली: एशिया कप 2023 की शुरुआत से पहले ही टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) पहले दो मैचों से बाहर हो गए हैं. हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. द्रविड़ ने कहा कि राहुल अभी चोट से पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं और इसलिए वह दो सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ (IND vs PAK) और फिर उसके बाद 04 सितंबर को नेपाल (IND vs NEP) के खिलाफ होने वाले मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे.

बीसीसीआई ने मुख्य कोच द्रविड़ के हवाले से कहा, “केएल राहुल चोट से अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन एशिया कप में भारत के पहले दो मैचों-पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ खेलने के लिए वह उपलब्ध नहीं होंगे.”

ऐसे में राहुल अब सुपर 4 चरण के लिए में उपलब्ध होंगे हालांकि वह भी तब जब भारत क्वालीफाई करेगा. राहुल के बाहर होने के बाद अब ईशान किशन पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.