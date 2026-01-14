Hindi Cricket Hindi

Kl Rahul Smashes Odi Hundred After 795 Days As India Set 285 Run Target For New Zealand And Rajkot

795 दिनों बाद KL राहुल ने जमाया वनडे में शतक, भारत ने दिया NZ को दिया 285 का लक्ष्य

लंबे समय से भारत के मिडल ऑर्डर को संभाल रहे केएल राहुल को क्रीज पर तब लंबा समय गुजारना पड़ा, जब 22 वें ओवर में भी भारत ने तीसरा विकेट गंवा दिया. राहुल नाबाद 112 रन ठोककर अपने वनडे करियर का 8वां शतक जमाया.

राजकोट वनडे में शतक जड़ने के बाद केएल राहुल @BCCI

KL Rahul Hit Hundred Against New Zealand at Rajk0t ODI: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी शानदार फॉर्म को राजकोट में जारी रखा है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे में शानदार शतक जमा दिया. राहुल ने वनडे फॉर्मेट में 795 दिनों बाद यह शतक जमाया है. इससे पहले आखिरी बार उसने वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था.

इस पारी में नंबर 5 पर उतरे केएल राहुल ने 92 गेंदों में नाबाद 112 रन बनाए. उन्होंने इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का जमाया. इसी के साथ राजकोट के मैदान पर वनडे शतक जमाने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं.

इसके अलावा यह वनडे फॉर्मेट में उनकी 8वीं सेंचुरी भी है. राहुल की इस पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य रखा है. नंबर 5 पर बैटिंग करने उतरे राहुल ने भारत की इस पारी को संभाला, संवारा और जरूत पड़ने पर अंतिम क्षणों में रफ्तार भी बढ़ाई.

वह जब क्रीज पर उतरे थे तो भारत को उनसे यहां विकेट बचाने की दरकार थी. राहुल ने वैसा ही किया. उनके आते ही विराट कोहली (23) आउट हो गए. रवींद्र जडेजा (27) के साथ उन्होंने 5वें विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की. इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी (20) के साथ उन्होंने 57 रनों की साझेदारी की. इस दौरान भारत सामने वाले छोर से लगातार अंतराल पर विकेट गंवाता रहा और राहुल एक छोर संभाले हुए रन भी जुटाते रहे.

बता दें अपने वनडे करियर में 8 वां शतक जमाने वाले इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का न्यूजीलैंड के खिलाफ यह दूसरा शतक है. नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने तीसरा वनडे शतक अपने नाम किया है और बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज भी यह उनके करियर का तीसरा ही शतक है.

Add India.com as a Preferred Source