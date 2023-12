सेंचुरियन टेस्ट में लगाया KL Rahul का शतक भारतीय क्रिकेट के इतिहास के टॉप-10 शतकों में से एक : गावस्कर

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने सुपरस्पोर्ट पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपना आठवां टेस्ट शतक बनाने के बाद केएल राहुल (KL Rahul) की जमकर प्रशंसा की. गावस्कर ने कहा कि वह इस विकेटकीपर-बल्लेबाज की 101 रन की पारी को प्राथमिकता देंगे और इसे भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के शीर्ष दस शतकों में शुमार करेंगे.

टेस्ट मैच में मध्य क्रम में दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए, राहुल ने उछाल और स्विंग होती गेंद का मुकाबला करने के लिए सावधानी और आक्रामकता का अच्छा मिश्रण किया, जबकि खराब गेंदों पर सही शॉट लगाकर उन्होंने 101 रन की अपनी पारी के माध्यम से भारत को 121/6 से 245 तक के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

Also read: IND VS SA: 544 दिन बाद जसप्रीत बुमराह को मिला टेस्ट विकेट, दो ओवर में दो बल्लेबाजों का किया शिकार

टीवी पर हिंदी कमेंटरी के दौरान गावस्कर ने कहा, “मैं 50 साल से क्रिकेट देख रहा हूं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राहुल का यह शतक भारतीय टेस्ट इतिहास में शीर्ष दस में है, क्योंकि यह एक अलग तरह की पिच है. यहां, एक बल्लेबाज को कभी भी यह विश्वास नहीं होगा कि वह सेट है. गेंद कभी भी कुछ भी कर सकती है.”

उन्होंन कहा, “इसके बावजूद उन्होंने ऐसी पारी खेली, खासकर आज… वह कल 70 रन पर नाबाद थे लेकिन आज उनके साथ केवल सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा थे. जब सिराज आउट हुए तो (राहुल) 95 रन पर थे. जिस शॉट से उन्होंने अपना शतक पूरा किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी. यह एक लेंथ गेंद थी और उन्होंने ऐसा शॉट खेला जो आप आम तौर पर टी20 में देखते होंगे. अद्भुत. ”

A magnificent CENTURY for @klrahul

He’s stood rock solid for #TeamIndia as he brings up his 8th Test

His second Test century in South Africa.#SAvIND pic.twitter.com/lQhNuUmRHi

— BCCI (@BCCI) December 27, 2023