'कोहली को बॉल दो', स्टेडियम से फैंस ने की डिमांड, विराट के अंदाज ने जीता दिल

वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2o23) में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 358 रन का लक्ष्य रखा था, श्रीलंका की टीम सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई. इस मैच में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया, वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और सिराज ने कहर बरपाया. वहीं इस मैच के दौरान क्रिकेट फैंस ने विराट कोहली से बॉलिंग की डिमांड की, जिसके बाद कोहली के अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया.

भारत के 358 रन के टारगेट के जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया. श्रीलंका के छह बल्लेबाज सिर्फ 14 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, इसके बाद स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट फैंस ने ‘कोहली को बॉल दो, कोहली को बॉल दो’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. दर्शकों के इस डिमांड के बाद विराट कोहली भी मस्ती के मूड में नजर आए और वह भी वॉर्मअप करते दिखे. कोहली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. क्रिकेट फैंस ने कोहली के इस अंदाज की जमकर तारीफ की है.

Crowd chanting “Kohli ko ball do”

And my god, Kohli is ready to bowl

He is even practicing#INDvsSL

— Bhanu Pratap Singh ☣ (@bhanu0109) November 2, 2023