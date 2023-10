Virat Kohli skip Practice Session: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली निजी कारणों से यहां टीम के वैकल्पिक अभ्यास सत्र में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके मंगलवार को नीदरलैंड के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच से पहले टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है. कोहली 30 सितंबर को कुछ आपातकालीन व्यक्तिगत कारणों से गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हुए थे और यहां स्थानीय कॉलेज मैदान में दोपहर के प्रशिक्षण सत्र के लिए उपलब्ध नहीं थे.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, “यह एक वैकल्पिक सत्र था. उनके जल्द ही टीम में शामिल होने की उम्मीद है और जरूरत पड़ने पर अभ्यास मैच भी खेल सकते हैं. उस दिन, कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी सत्र को छोड़ दिया, जिसमें शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और अनुभवी स्पिन जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने भाग लिया.

भारत का ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच

नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप अभ्यास मैच भारत के लिए 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कुछ खेल का समय पाने का आखिरी मौका होगा. भारतीय बल्लेबाजों में गिल, सूर्या और केएल राहुल ने पूर्ण सत्र खेला, जिसमें उन्होंने बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ काफी समय तक बल्लेबाजी की. अश्विन और जड़ेजा ने भी काफी समय तक गेंदबाजी की. इस वर्ल्ड कप में दोनों गेंदबाजों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

वॉर्म-अप मैच सूर्यकुमार के पास प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए अपना दावा मजबूत करने का आखिरी मौका भी होगा. पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो से कहा,‘‘अगर भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप सूर्यकुमार या श्रेयस अय्यर में से किसी एक को खिला सकते हो. अगर सभी खिलाड़ी रन बना रहे हो तो यह बल्लेबाज (सूर्यकुमार) आपके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है. भारतीय परिस्थितियों में हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को बमुश्किल ही संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे में सूर्य मेरी अंतिम एकादश में शामिल होगा.’’

भारतीय टीम : रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, इशान किशन , सूर्यकुमार यादव.

R Ashwin replaces injured Axar Patel in the 15-member squad.

We wish Axar a speedy recovery 👍 👍#TeamIndia‘s final squad for the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 is here 🙌#CWC23 pic.twitter.com/aejYhJJQrT

— BCCI (@BCCI) September 28, 2023