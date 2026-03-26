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Kolkata Knight Riders IPL 2026 Schedule: कोलकाता नाइट राइडर्स का पूरा शेड्यूल, हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियन्स के खिलाफ ठोकेगी ताल
KKR की टीम ने सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे पर अपना भरोसा बरकरार रखा है. 3 बार की इस चैम्पियन टीम की वह लगातार दूसरी बार कप्तानी संभालेंगे.
IPL की लीग स्टेज के फुल शेड्यूल के ऐलान के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सभी लीग मैचों की तस्वीर साफ हो गई है. तीन बार की यह चैम्पियन टीम अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में ताल ठोकेगी. यहां आप देखेंगे KKR के सभी 14 लीग मैचों की तारीख, स्थान और मैच के समय की पूरी जानकारी मिलेगी. केकेआर की टीम 7 मैच अपने घर में खेलेगी, जबकि बाकी की 7 मैच घर से बाहर खेलेगी.
टीम अपना पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ खेलेगी, जो मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा. यह हाई स्कोरिंग मैच का मैदान है. ऐसे में दोनों टीमों के पहले ही मैच में बल्ले का धूम-धड़ाका देखने को मिलेगा.
The full TATA #IPL2026 schedule is locked & loaded pic.twitter.com/bEAXczfhqw
— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 26, 2026
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – IPL 2026 शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|मुकाबला
|वेन्यू
|समय
|1
|29 मार्च 2026
|मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|7:30 PM IST
|2
|2 अप्रैल 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|7:30 PM IST
|3
|6 अप्रैल 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|7:30 PM IST
|4
|9 अप्रैल 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|7:30 PM IST
|5
|14 अप्रैल 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई
|7:30 PM IST
|6
|17 अप्रैल 2026
|गुजरात टाइटंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|अहमदाबाद
|7:30 PM IST
|7
|19 अप्रैल 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स
|कोलकाता
|3:30 PM IST
|8
|26 अप्रैल 2026
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ
|7:30 PM IST
|9
|3 मई 2026
|सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|हैदराबाद
|3:30 PM IST
|10
|8 मई 2026
|दिल्ली कैपिटल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली
|7:30 PM IST
|11
|13 मई 2026
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|रायपुर
|7:30 PM IST
|12
|16 मई 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटंस
|कोलकाता
|7:30 PM IST
|13
|20 मई 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस
|कोलकाता
|7:30 PM IST
|14
|24 मई 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता
|7:30 PM IST
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