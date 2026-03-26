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Kolkata Knight Riders IPL 2026 Schedule: कोलकाता नाइट राइडर्स का पूरा शेड्यूल, हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियन्स के खिलाफ ठोकेगी ताल

KKR की टीम ने सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे पर अपना भरोसा बरकरार रखा है. 3 बार की इस चैम्पियन टीम की वह लगातार दूसरी बार कप्तानी संभालेंगे.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 8:29 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Ajinkya Rahane KKR
अजिंक्य रहाणे @IPL-BCCI

IPL की लीग स्टेज के फुल शेड्यूल के ऐलान के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सभी लीग मैचों की तस्वीर साफ हो गई है. तीन बार की यह चैम्पियन टीम अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में ताल ठोकेगी. यहां आप देखेंगे KKR के सभी 14 लीग मैचों की तारीख, स्थान और मैच के समय की पूरी जानकारी मिलेगी. केकेआर की टीम 7 मैच अपने घर में खेलेगी, जबकि बाकी की 7 मैच घर से बाहर खेलेगी.

टीम अपना पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ खेलेगी, जो मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा. यह हाई स्कोरिंग मैच का मैदान है. ऐसे में दोनों टीमों के पहले ही मैच में बल्ले का धूम-धड़ाका देखने को मिलेगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – IPL 2026 शेड्यूल

मैच तारीख मुकाबला वेन्यू समय
1 29 मार्च 2026 मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई 7:30 PM IST
2 2 अप्रैल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता 7:30 PM IST
3 6 अप्रैल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स कोलकाता 7:30 PM IST
4 9 अप्रैल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता 7:30 PM IST
5 14 अप्रैल 2026 चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई 7:30 PM IST
6 17 अप्रैल 2026 गुजरात टाइटंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स अहमदाबाद 7:30 PM IST
7 19 अप्रैल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स कोलकाता 3:30 PM IST
8 26 अप्रैल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ 7:30 PM IST
9 3 मई 2026 सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स हैदराबाद 3:30 PM IST
10 8 मई 2026 दिल्ली कैपिटल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली 7:30 PM IST
11 13 मई 2026 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs कोलकाता नाइट राइडर्स रायपुर 7:30 PM IST
12 16 मई 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटंस कोलकाता 7:30 PM IST
13 20 मई 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस कोलकाता 7:30 PM IST
14 24 मई 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता 7:30 PM IST

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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