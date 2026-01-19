  • Hindi
हर्षित राणा ने जीता कृष्णामाचारी श्रीकांत का दिल- पहले कहा था गौतम गंभीर का येसमैन, अब बांधें तारीफों के पुल

युवा ऑलराउंडर हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 43 बॉल में 52 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारत को मैच में ला दिया था. उनकी बैटिंग के चलते न्यूजीलैंड टीम में दहशत मच गई थी. अब राणा के आलोचक रहे भारत के पूर्व कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने भी उनकी तारीफ की है.

भारत अपने घर में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार गया. रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में उसे सीरीज जीतने के लिए न्यूजीलैंड कौ हराना था. लेकिन 338 रनों के लक्ष्य में वह 41 रनों से बाजी गंवा गई. टीम इंडिया भले यह मैच और सीरीज हार गई लेकिन स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और युवा ऑलराउंडर हर्षित राणा (Harshit Rana) ने यहां दिलों को जीत लिया. कोहली तो दशकों से भारत के लिए यह काम कर रहे हैं. लेकिन युवा हर्षित के बैट धमाकेदार शॉट्स देखकर अब उनके आलोचक भी उन पर फिदा हो गए हैं.

हर्षित के आलोचक रहे श्रीकांत भी हुए मुरीद

24 वर्षीय ऑलराउंडर हर्षित राणा के भारतीय टीम में चुने जाने पर अलग-अलग समय पर सवाल उठा चुके भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज कृष्णामाचरी श्रीकांत रविवार को उनकी बैटिंग देखकर अब उनके मुरीद बन गए हैं. उन्होंने कहा कि जब राणा बैटिंग में चौके-छक्के जड़ रहे थे तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी असल में घबरा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कैसे रोक पाएं.

इंदौर में 41 रनों से हारा भारत

रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत के सामने मेहमान टीम ने 338 रनों का लक्ष्य रखा था. भारत ने इसके जवाब में विराट कोहली (124), नीतीश रेड्डी (53) और हर्षित राणा (52) की बदौलत 296 रन बनाए और 41 रनों से यह मैच हार गया. लेकिन जब 7वें विकेट के लिए विराट कोहली और हर्षित राणा ने 99 रनों की साझेदारी कर ली तो न्यूजीलैंड की टीम में घबराहट साफ दिख रही थी.

अपने यूट्यूब चैनल पर की तारीफ

इस मैच में भारत की हार की समीक्षा करते हुए पूर्व कप्तान श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल ‘चीकी चीका’ पर जमकर राणा की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह बहुत ही आसानी से छक्के लगा रहे थे और उन्होंने अपनी बैटिंग से न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला दिया था.

‘हर्षित ने बदल दिया था मैच’

उन्होंने कहा, ‘हर्षित राणा ने यह मैच बदलकर रख दिया था. वह जिस अंदाज में खेल रहे थे उससे न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर आ गई थी. उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर राणा को कैसे रोका जाए. हर्षित की बैटिंग ने विराट को भी राहत दी.’

विराट कोहली को बताया- राजाओं का राजा

इस पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, ‘विराट कोहली किंग ऑफ किंग्स (राजाओं के राजा) हैं. उन्हें सलाम है क्या कमाल की पारी थी. अगर आप स्कोरबोर्ड देखें तो देखें कि विकेट कब-कब गिरे? आप पाएंगे कि ये लगातार गिरते रहे. स्कोर- 2/45, 3/68 और 4/71 हो गया था. नीतीश कुमार रेड्डी आए और उन्होंने पारी को संभाला. बाद में उन्होंने भी छक्के लगाए. लेकिन मैच को बदलने वाले हर्षित राणा थे. जिस ढंग से वह बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड कांप रहे थे. मैं उनकी बैटिंग देखकर हैरान हूं. वह जिस स्तर पर खेल रहे थे वह कमाल था. न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सही मायनों में हिल गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. वह बहुत ही आसानी से छक्के लगा रहे थे और उनकी बैटिंग कमाल थी.’

न्यूजीलैंड को बैकफुट  पर ले आए थे हर्षित

उन्होंने राणा की पारी की तारीफ करते हुए कहा, ‘विराट कोहली और हर्षित राणा ने मिलकर 99 रन जोड़, जिसमें से हर्षित ने 52 रन बनाए. ये 52 रन बहुत अहम थे और उन्होंने विराट कोहली को भी एक उम्मीद दी. भले ही तब जरूरी रन रेट 11 से ऊपर था लेकिन राणा की हिटिंग ने इसे 10 तक लाया. इससे न्यूजीलैंड की टीम डर गई उसके कप्तान भी डर गए.’

कभी बताया था गौतम गंभीर का येस मैन

बता दें अलग-अलग समय पर राणा की आलोचना कर चुके श्रीकांत से उनकी तारीफ सुनना खास है. उन्होंने कभी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर इस ऑलराउंडर को गौतम गंभीर का येस मैन तक कहा था और यह आरोप लगाया था कि वह इसी येस मैन स्प्रिरिट के चलते भारतीय टीम में चुने जा रहे हैं. लेकिन राणा ने अपने प्रदर्शन से श्रीकांत की यह राय बदल दी है.

