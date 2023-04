Virat Kohli को मिला इस फिल्म के सीक्वल में काम करने का ऑफर, KRK ने किया ट्वीट

कमाल राशिद खान यानी केआरके (KRK) अपने पोस्ट को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां में बने रहते हैं. उन्होंने इस बार एक ऐसा ट्वीट किया है जोकि खूब वायरल हो रहा है. केआरके का यह ट्वीट भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को लेकर है.

एक्टर ने अब कोहली के 21 सेकेंड का एक डांसिंग वीडियो क्लीप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. केआरके (KRK) ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कोहली को अपनी फिल्म ‘देश द्रोही-2’ के सीक्वल में काम करने का ऑफर दिया है. केआरके ने ट्वीट में लिखा, ‘मैं विराट कोहली के डांस स्किल्स से काफी प्रभावित हूं. इसलिए मैं उन्हें अपनी फिल्म देश द्रोही 2 में आइटम नंबर करने के लिए ऑफर देता हूं.’

विराट ने अभी तक केआरके के इस ट्वीट का जवाब नहीं दिया है और इस बात की कम ही संभावना है कि किंग कोहली इसका रिप्लाई भी करेंगे. आपको बता दें कि केआरके एक ‘फिल्म क्रिटिक’ भी हैं और वह अपने यू-ट्यूब चैनल पर केआरके फिल्मों का रिव्यू भी करते रहते हैं.