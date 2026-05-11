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RCB की बैटिंग में क्या भूमिका निभा रहे हैं कोच दिनेश कार्तिक? MI के खिलाफ फिफ्टी जड़ने वाले क्रुणाल पांड्या ने बताया

IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस वक्त पहले पायदान पर मौजूद है. टीम हर स्तर पर शानदार खेल दिखा रही है और उसकी बैटिंग में संतुलन शानदार दिख रहा है. इसका श्रेय टीम के मेंटॉर दिनेश कार्तिक को दे रहे हैं खिलाड़ी...

Published date india.com Published: May 11, 2026 6:07 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Krunal Pandya
क्रणाल पांड्या @IPL-BCCI

रविवार की रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रायपुर में मुंबई इंडियन्स (MI) को 2 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत कर लिया है. वह इस समय प्वॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है. रविवार को मुंबई के खिलाफ टीम की जीत में ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या की भूमिका अहम रही, जिन्होंने 46 बॉल की अपनी पारी में 73 रनों की उम्दा पारी खेली. इस पारी में क्रुणाल ने 4 चौके और 5 छक्के जमाए. छठे ओवर में ही बैटिंग पर पांड्या एक छोर पर डटे रहे और अंतिम पलों में जब वह आउट हुए, तब टीम जीत के करीब थी. इस ऑलराउंडर ने अपनी जुझारू पारी के बाद RCB के बैटिंग में सुधार का श्रेय टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक को दिया.

इस जीत के साथ ही RCB की टीम प्वॉइंट्स टेबल में पहले पायादन पर पहुंच गई है. क्रुणाल इस मैच में फिटनेस से जूझ रहे थे लेकिन वह टीम के लिए डटे रहे और लगातार तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी को बखूभी निभाते नजर आए. उनके अलावा ओपनर जेकब बेथल ही थे, जिन्होंने 27 रन बनाए. इसके अलावा टीम का कोई और बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था, जबकि RCB यहां 167 रनों का पीछा करने उतरी थी.

क्रुणाल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘अगर आप पिछले साल और यहां तक ​​कि इस साल को भी देखें, तो बल्लेबाजी में सुधार का श्रेय दिनेश कार्तिक को जाता है.’

इस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने कहा, ‘उन्होंने (कार्तिक) प्रत्येक खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत रूप से काफी समय बिताया है. उनके मजबूत और कमजोर पक्षों को समझा और उन पर काम किया. वह हमेशा बल्लेबाजों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी टीम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उसका बहुत बड़ा श्रेय डीके (कार्तिक) को जाता है.’

क्रुणाल ने कहा कि दबाव वाली परिस्थितियों में आरसीबी का स्पष्ट रवैया उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ. उन्होंने कहा, ‘हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर कोई ऐसा गेंदबाज है, जिसे आप पसंद करते हैं और आपको लगता है कि आप उसका सामना कर सकते हैं, तो बस उसकी छह गेंदों को अच्छी तरह से खेलें.’

क्रुणाल ने कहा, ‘मैं क्रीज पर पांव जमा चुका था और मुझे लगा कि ऐंठन के कारण मेरे लिए एक-दो रन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था. इसलिए मैंने सोचा, मैं बस खड़े रहकर सभी छह गेंदों का अच्छी तरह से सामना करता हूं और जितना संभव हो उसका फायदा उठाता हूं.’

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अपने आईपीएल करियर में अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी कर चुके क्रुणाल ने कहा कि उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेना अच्छा लगता है. उन्होंने कहा, ‘मुझे अच्छा लगता है कि टीम मुझ पर भरोसा करती है और मुझे अलग-अलग भूमिका सौंपती है. मैंने कभी भी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया. मैं हमेशा टीम की स्थिति को समझने और उसे यथासंभव सरल तरीके से हल करने की कोशिश करता हूं.’

(एजेंसी: भाषा)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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