IND vs AUS: मैच से पहले श्रीकर भरत ने लिया मां का आशीर्वाद, तस्वीर वायरल

युवा बल्लेबाज श्रीकर भरत (Srikar Bharat) के लिए गुरुवार का दिन खास है. वह नागपुर में शुरू हुई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट से अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज कर रहे हैं. इस विकेटकीपर बल्लेबाज को टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने उनकी टेस्ट कैप दी.

इस युवा खिलाड़ी ने अपने टेस्ट डेब्यू के दिन मैदान पर अपनी मां से मुलाकात कर इसे और भी खास बना दिया. भरत ने अपनी मां को गले लगाया और मां ने बेटे की इस कामयाबी के लिए उसके गाल को चूम लिया. श्रीकर भरत की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.