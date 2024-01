VIDEO: केएस भरत ने अयोध्या के श्रीराम को समर्पित किया अपना शानदार शतक, वीडियो वायरल

अहमदाबाद: इंडिया-ए और इंग्लैंड लायंस (India A vs England Lions) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया पहला अनाधिकारिक टेस्ट मैच बिनी किसी परिणाम के ड्रॉ हो गया. इस मुकाबले में बल्लेबाज केएस भरत (KS Bharat) ने शानदार नाबाद 116 रन बनाए. उन्होंने चौथी पारी में शतक जड़कर इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग-11 के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है. शतक ठोकने के बाद भरत का खास सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. विकेटकीपर-बल्लेबाज इस वीडियो में अपना शतक अयोध्या के श्रीराम को समर्पित करते हुए दिख रहे हैं.

इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेलने के बाद भरत का अपना शतक अयोध्या के श्रीराम को किया समर्पित करते हुए देखा जा सकता है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से भरत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शतक पूरा करने के बाद भरत मैदान पर ही ‘धनुष-बाण’ चलाने का ऐक्शन करने लगे और उन्होंने अपना ये शतक अयोध्या के राम को समर्पित कर दिया. भरत का यह सेलिब्रेशन ऐसे समय में आया है, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई क्रिकेटरों को न्योता भेजा जा चुका है.

इस शतक के साथ ही भरत ने इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शुरू होने वाले सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में वापसी का मजबूत दावा मजबूत कर दिया. इंग्लैंड लायंस से मिले कुल 490 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक हार की कगार पर थी, लेकिन भरत ने शतकीय पारी खेलकर टीम को हार से बचा लिया और मैच को ड्रा समाप्त करा दिया.

