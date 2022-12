IND vs BAN 3rd ODI: तीसरे वनडे के लिए कुलदीप यादव की टीम में हुई एंट्री, KL Rahul को मिली कप्तानी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले के लिए रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को भारतीय टीम में शामिल किया है. बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप को अंतिम वनडे के लिए स्क्वॉड में एंट्री दी है.

कुलदीप के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को अंतिम वनडे के लिए भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है क्योंकि नियमित कप्तान रोहित शर्मा दूसरे वनडे में चोटिल होने के बाद तीसरे मुकाबले से बाहर हो चुके हैं.

बोर्ड ने आगे कहा कि कप्तान रोहित को दूसरे वनडे में फील्डिंग करते समय दूसरे ओवर में अंगूठे में चोट लग गई थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनका आकलन किया और ढाका के एक स्थानीय अस्पताल में उनका स्कैन किया गया. विशेषज्ञ परामर्श के लिए वह मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और अंतिम वनडे में नहीं खेल पाएंगे.

दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि कप्तान रोहित के आगामी टेस्ट सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता पर बाद में फैसला लिया जाएगा.

वहीं, तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने पहले वनडे के बाद पीठ में जकड़न की शिकायत की थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनका आकलन किया और उन्हें दूसरे वनडे से आराम की सलाह दी गई थी. कुलदीप सेन की चोट का पता चला है और वह सीरीज से बाहर हो गए हैं.