भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. एशिया कप में लगातार दूसरे मैच में उन्होंने अपनी फिरकी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. मंगलवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर खेले गए मैच में उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए. सुपर 4 के इस मैच में भारत ने मेजबान देश को 41 रन से हराकर टूर्नमेंट के फाइनल में जगह बनाई.

यादव ने 9.3 ओवर में 43 रन देकर चार विकेट लिए. बाएं हाथ के इस स्पिनर के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें रिकॉर्ड बुक में भी पहुंचा दिया. वह वनडे इंटरनैशनल में सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए.

28 साल के इस कलाई के स्पिनर ने अपने 88वें मैच में यह मुकाम हासिल कर लिया. कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट पर 356 रन बनाने के बाद पाकिस्तान को 228 से हराया था.

कुलदीप यादव सबसे तेजी से 150 वनडे विकेट पूरे करने वाले स्पिनर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. इस लिस्ट में सकलैन मुश्ताक (78 मैच), राशिद खान (80 मैच) और अजंता मेंडिस (84 मैच) उनसे आगे हैं. भारत की बात करें तो अनिल कुंबले ने 106 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे. और वह इस लिस्ट में भारत के चोटी के स्पिनर थे.

वह मोहम्मद शमी के बाद सबसे तेजी से 150 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं. शमी ने 80 मैचों में 150 वनडे इंटरनैशनल विकेट पूरे किए थे. अजित अगरकर ने 97 और जहीर खान ने 103 मैचों में यह मुकाम हासिल किया. इरफान पठान ने 106 मैच खेले.