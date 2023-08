WI Vs IND 4th T20I: कुलदीप ने फिर किया कमाल, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने

लॉडरहिल (फ्लोरिडा): भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी के शनिवार को खेला जा रहा है. अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित लॉडरहिल में हो रहे इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 178 रन का स्कोर बनाया. मुकाबले के दौरान रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव का जलवा एक बार फिर देखने को मिला. कुलदीप ने एक ही ओवर में दो बड़े विकेट झटके, जिससे बीच के ओवरों में वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ाने लगी. कुलदीप ने पारी के सातवें ओवर में निकोलस पूरन और रोवमेन पॉवेल का शिकार किया.

सातवें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव ने निकोलस पूरन को एक बार फिर अपना शिकार बनाया. निकोलस गुगली फुल गेंद को समझ नहीं सके और टप्पा खाने के बाद अंदर आ रही गेंद को दूर से हिट करने गए. गेंद लांग ऑन पर गई, जहां सूर्य कुमार यादव ने आसान कैच लपका. इस सीरीज में फॉर्म में रहे पूरन सिर्फ एक रन बना सके.

वहीं इसी ओवर की एक और गुगली गेंद पर कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमेन पॉवेल को फंसाया. लेग स्टंप की लाइन में गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी बाहर निकली, पॉवेल उसे स्पिन के खिलाफ लेग साइड में खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में शुभमन गिल ने आसान कैच लपक लिया. पॉवेल भी एक रन ही बना सके.

पूरन को आउट करते हुए कुलदीप के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह चौथी बार है जब कुलदीप ने पूरन को पवेलियन की राह दिखाई है. उन्होंने तीसरे टी20 मैच में भी पूरन को अपना शिकार बनाया था. इसके साथ ही कुलदीप अब मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बल्लेबाज को चार या उससे ज्यादा बार आउट करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

कुलदीप से आगे अब भुवनेश्वर कुमार ही हैं, जिन्होंने मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बल्लेबाज को चार या उससे ज्यादा बार आउट किया है. भुवनेश्वर ने इंग्लैंड के जोस बटलर को अब तक पांच बार आउट किया है. कुलदीप ने पूरन को अब तक ओवरऑल छह बार आउट किया है जबकि भुवनेश्वर और शार्दुल ने तीन-तीन बार आउट किया है.