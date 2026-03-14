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Kuldeep Yadav Marriage With Childhood Friend Vanshika In Mussoorie Savoy Hotel Grand Wedding Ceremony

शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर कुलदीप यादव, सामने आई पहली तस्वीर, जानिए कौन हैं चाइनामैन की दुल्हनिया

Kuldeep Yadav Wedding: भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से शादी कर ली. सेवॉय होटल में हुए इस भव्य समारोह में कई क्रिकेट सितारे शामिल हुए.

Kuldeep Yadav Wedding: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अब शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ सात फेरे लिए. यह भव्य समारोह मशहूर सेवॉय होटल में आयोजित किया गया, जिसे शादी के लिए खास तरीके से सजाया गया था. इस खास मौके पर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ कई बड़े क्रिकेट सितारे भी शामिल हुए और नवदंपति को शुभकामनाएं दीं.

बचपन की दोस्त बनी जीवनसाथी

कुलदीप यादव और वंशिका एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और अब शादी तक पहुंच गई. वंशिका पढ़ाई के लिए मेलबर्न में भी रह चुकी हैं और वह एलआईसी में प्रशासनिक पद पर काम करती हैं. पिछले साल जून में दोनों की सगाई हुई थी. शुरुआत में शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन कुलदीप के व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा.

शानदार शादी समारोह

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेवॉय होटल को करीब दो से तीन दिनों के लिए बुक किया गया था. शादी में लगभग 200 खास मेहमान शामिल हुए. समारोह के लिए एक भव्य मंडप बनाया गया और संगीत कार्यक्रम के लिए अलग से मंच तैयार किया गया. मेहमानों के लिए खास पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें कंडाली साग और झंगोरे की खीर जैसे पारंपरिक पकवान शामिल थे.

So happy you’ve found your forever love. Cheers to a beautiful life, Lil Bro ❤️ pic.twitter.com/m1awluiq8w — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) March 14, 2026

क्रिकेट सितारों की मौजूदगी

कुलदीप यादव की शादी में भारतीय क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम शामिल हुए. खबरों के मुताबिक विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों को भी न्योता दिया गया था. इसके अलावा रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी भी शादी के जश्न में शामिल हुए. सभी ने इस खास मौके पर कुलदीप को शुभकामनाएं दीं और जमकर जश्न मनाया.

सात फेरों के साथ पूरी हुई रस्में

शादी की रस्में पूरे पारंपरिक अंदाज में हुईं. सबसे पहले साफा बांधने की रस्म हुई, उसके बाद बारात निकली. बारात के लिए खास विंटेज कार का इंतजाम किया गया था. इसके बाद वरमाला और फिर सात फेरे की रस्म पूरी हुई. संगीत समारोह में सूफी गायक बिस्मिल ने प्रस्तुति दी, जिस पर कुलदीप और वंशिका ने भी खास अंदाज में डांस किया. देर रात तक शादी की बाकी पारंपरिक रस्में चलती रहीं और पूरे माहौल में जश्न का माहौल रहा.

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