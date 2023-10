PAK vs SL: श्रीलंका के लिए सबसे तेज ODI World Cup शतक जड़ने वाले Kusal Mendis अस्पताल में भर्ती, जानिए क्यों

हैदराबाद: श्रीलंका के विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) को पाकिस्तान के खिलाफ मंगलवार को वनडे वर्ल्ड कप 2023 (Pakistan vs Sri Lanka ODI World Cup 2023) में 122 रन की पारी खेलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 77 गेंद की अपनी पारी में छह छक्के और 14 चौके मारे और इस दौरान श्रीलंका की ओर से विश्व कप में सबसे तेज शतक जड़ा.

PAK VS SL: कुसल मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा तूफानी शतक, बना डाला बड़ा रिकॉर्ड

कुसल मेंडिस को जकड़न की शिकायत पर अस्पताल (Kusal Mendis was taken to the hospital) ले जाया गया है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा, ” पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा मैच में शानदार पारी के बाद जकड़न के कारण कुसाल मेंडिस को अस्पताल ले जाया गया है.दुशान हेमंत उनकी जगह क्षेत्ररक्षण करेंगे जबकि सदीरा समरविक्रम विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे.”

🚨 Team Updates:

Kusal Mendis was taken to the hospital after the player suffered cramps upon returning from the field after his brilliant knock of 122 runs from 77 balls in the ongoing game vs. Pakistan.

Dushan Hemantha is on the field for Mendis, while Sadeera Samarawickrama… pic.twitter.com/yku4iLeJKe

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 10, 2023