Kushal Malla ने तोड़ा Rohit Sharma का बड़ा रिकॉर्ड, बनाई T20I में सबसे तेज सेंचुरी

नेपाल ने क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. नेपाल के कुसल मल्ला ने रोहित शर्मा और डेविड मिलर के टी20 इंटरनैशनल में सबसे तेज सेंचुरी के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया. उन्होंने सिर्फ 34 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की. और रोहित शर्मा और डेविड मिलर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिन्होंने 35 गेंद पर सेंचुरी लगाई थी. इसके साथ ही दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सिर्फ 9 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी कर युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. एशियन गेम्स 2023 में खेले जा रहे क्रिकेट मुकाबले में नेपाल की टीम ने तीन विकेट पर 314 रन का स्कोर बनाया. उन्होंने टी20 इंटरनैशनल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया. नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ बुधवार को खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा. अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट पर 278 रन का स्कोर बनाया था.

मल्ला ने अपनी पारी में 8 चौके और 12 छक्के लगाए. वहीं दीपेंद्र ने तो सिर्फ 9 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी की. इसमें उन्होंने 8 छक्के लगाए.

