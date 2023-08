LSG vs RCB मैच के दौरान कोहली-गंभीर की लड़ाई पर काइल मेयर्स का बड़ा खुलासा

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन आखिरी गेंद पर चले रोमांचक मैचों, बारिश की वजह से दो दिन चले फाइनल के अलावा मैदान पर हुई कई विवादों की वजह से भी यादगार रहा. इनमें से सबसे बड़ा विवाद लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) मैच के दौरान हुआ जब आरीसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पहले लखनऊ के गेंदबाज नवीन उल हक (Naveen ul Haq) और फिर टीम के मेंटोर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) से भिड़ गए.

मैच के बाद, कोहली और गंभीर के बीच झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और एलएसजी के कप्तान केएल राहुल को इस मामले को आगे बढ़ने के रोकने के लिए बीच बचाव करना पड़ा.

इस बीच कोहली की बहस लखनऊ सुपर जायन्ट्स के बल्लेबाज काइल मेयर्स (Kyle Mayers) से भी हुई थी. अब इस वेस्टइंडीज खिलाड़ी ने कोहली के साथ हुई विवाद पर नया खुलासा किया है.

मेयर्स ने फैनकोड को दिए इंटरव्यू में कहा, “यह बहुत अच्छा है, कभी-कभी आपको खेल से बाहर निकलने का कोई भी मौका बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने की जरूरत होती है. आक्रामक होना हमेशा अच्छा होता है, यह साहस और अपनी टीम को जीत दिलाने की इच्छा को दर्शाता है.”