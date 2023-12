VIDEO: 'लड़ाई मेरी सिर्फ...' गौतम गंभीर ने विराट कोहली को लेकर कही ऐसी बात, फैंस भी हुए हैरान

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आईपीएल 2024 में अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ नजर आने वाले हैं. आईपीएल के पिछले सीजन में गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मेंटोर थे. इसी टीम के साथ रहते हुए गंभीर की भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ एक मैच के दौरान झड़प हो गई थी. गंभीर और कोहली के बीच प्रतिद्वंद्विता आईपीएल 2013 से ही है.

दोनों खिलाड़ी, मैदान पर अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं. मैदान पर दूसरे खिलाड़ियों के साथ भिड़ंत को लेकर ये अकसर चर्चा में रहते हैं. हालांकि क्रिकेट फैंस हाल में उस समय हैरानी में पड़ गए जब गंभीर ने कोहली को लेकर दिल जीतने वाला बयान दे दिया.

अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर गंभीर ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली द्वारा लगाए गए उनके रिकॉर्ड 50 वें शतक पर ऐसी बात कह डाली, जिसने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच से पहले, स्टार स्पोर्ट्स पर गंभीर से एक सवाल पूछा गया कि किस पर गेंदबाज के ओवर में कोहली ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की थी?

पूर्व सलामी बल्लेबाज गंभीर ने सवाल पूछा गया था,”विराट ने वनडे में जो अपनी 50वीं सेंचुरी लगाई थी, किस बॉलर के खिलाफ हुई थी वह”. गौतम गंभीर ने इस सवाल का जवाब दिया,”लॉकी फर्ग्यूसन.” गंभीर ने इसके बाद आगे कहा- तो ये आप बार-बार दिखाना, क्योंकि मुझे सब कुछ याद रहता है. लड़ाई मेरी सिर्फ ऑन द फील्ड है.”

Kohli 🤝 Gambhir

That smile at the end tho 😄pic.twitter.com/jSXz2xFUE6

— Ishan Joshi (@ishanjoshii) December 23, 2023