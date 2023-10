नई दिल्ली. वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है. अफगानिस्तान के खिलाफ सोमवार को होने वाले मैच से पहले तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा बायीं जांघ की मांसपेशियों में चोट के कारण रविवार को विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए. कुमारा अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की तकनीकी समिति ने उनके स्थान पर दुशमंत चमीरा को श्रीलंका की टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, कुमारा ने श्रीलंका की इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने 35 रन देकर तीन विकेट लिए थे.

🚨 Chameera approved as replacement for Kumara in Sri Lanka squad 🚨

The Event Technical Committee of the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 has approved Dushmantha Chameera as a replacement for Lahiru Kumara in the Sri Lanka squad.

Chameera, who has played 44 ODIs, was named as… pic.twitter.com/XFwzKDCwX8

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 29, 2023