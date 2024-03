IPL 2024 के लिए लखनऊ सुपर जाइंट्स के एसिसटेंट कोच बने लांस क्लूजनर

IPL 2024: लखनऊ सुपर जाइंट्स (Lucknow Super Giants) ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न के लिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर (Lance Klusener) को अपना सहायक कोच नियुक्त किया. क्लूजनर लखनऊ टीम के नए कोच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जस्टिन लैंगर और एसिसटेंट कोच एस. श्रीराम के साथ काम करेंगे.

एलएसजी की टीम 2022 में आईपीएल से जुड़ने के बाद दोनों सत्र में प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही है. टीम हालांकि दोनों मौकों पर एलिमिनेटर में बाहर हो गयी थी. क्लूजनर एलएसजी की दक्षिण अफ़्रीकी फ्रेंचाइजी, डरबन सुपर जायंट्स के मुख्य कोच भी हैं.

Lance Klusener joins our coaching staff for the season 🤩 pic.twitter.com/0GWVNFEEnV

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 1, 2024