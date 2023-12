AUS vs PAK: पर्थ टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम में लांस मॉरिस को मिला मौका, जानिए कौन है ये धाकड़ गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के लिए चुनी गई टीम में लांस मॉरिस को शामिल किया गया है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज लांस मॉरिस को टीम में वापस बुलाया गया है और वह 14 दिसंबर को पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं.

मॉरिस लगातार 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और पीठ की चोट से वापसी करने के बाद डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इस सीज़न शेफील्ड शील्ड में तीन मैचों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं. 25 साल के मॉरिस के नाम 25 फर्स्ट क्लास मैचों में 25.44 के औसत से 74 विकेट दर्ज है.

ऑस्ट्रेलियन मेन्स टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा: “पैट कमिंस के नेतृत्व वाली इस टीम ने लंबी अवधि में एक मजबूत प्रोफाइल बनाया है. हमारा मानना है कि उन्होंने नए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र की शुरुआत में हमारे पहले घरेलू टेस्ट मैच में आगाज करने का अवसर अर्जित किया है.”

उन्होंने कहा, “टीम के 13 सदस्य विजयी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और विंटर में सफल एशेज टूर का हिस्सा थे और लांस मॉरिस को उसी अवधि में अपनी पीठ की चोट से उबरने के बाद वापस बुलाया गया है. हमेशा की तरह इस टीम में जगह बनाने के लिए अल्प से मध्यम अवधि में अवसर होंगे और हम घरेलू स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के निरंतर मजबूत प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हैं, जिनमें से कई को इस सप्ताह के अंत में पाकिस्तान के खिलाफ पीएम XI टीम में जबरदस्त अवसर मिलेगा.”

When the first squad drops, you know the summer of Test cricket has officially arrived 🤩 #AUSvPAK pic.twitter.com/vjlcVlEYcv

— Cricket Australia (@CricketAus) December 3, 2023