चोट ने 30 साल की उम्र में डैनी लैंब का क्रिकेट करियर रोका, मेडिकल सलाह के बाद लिया संन्यास

लैंब को इस सीजन की शुरुआत में गर्दन में डिस्क हर्नियेशन की समस्या हुई थी. इस चोट की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित हुई. पिछले महीने उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन इसके बाद भी चोट का असर बना रहा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/latest-cricket-news-danny-lamb-retirement-30-age-neck-injury-sussex-cricket-career-8499935/ Copy

क्रिकेट ऑलराउंडर डैनी लैंब ने महज 30 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. गर्दन की गंभीर चोट और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. लैंब को इस सीजन की शुरुआत में गर्दन में डिस्क हर्नियेशन की समस्या हुई थी. इस चोट की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित हुई. पिछले महीने उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन इसके बाद भी चोट का असर बना रहा. मेडिकल सलाह के बाद लैंब ने प्रोफेशनल क्रिकेट से दूर होने का फैसला किया. इस फैसले के साथ लैंब के करीब एक दशक लंबे क्रिकेट करियर का अंत हो गया. उन्होंने अपने करियर में लंकाशायर और ससेक्स का प्रतिनिधित्व किया और तीनों फॉर्मेट में टीम के लिए योगदान दिया.

चोट की वजह खत्म हुआ करियर

बीबीसी स्पोर्ट के मुताबिक, लैंब ने कहा कि चोट की वजह से करियर खत्म करना उनके लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन मेडिकल सलाह के बाद उन्हें भरोसा है कि यह उनकी लंबी अवधि की सेहत के लिए सही फैसला है. उन्होंने लंकाशायर और ससेक्स के लिए खेलने को अपने करियर का सौभाग्य बताया. लैंब ने 2023 में ससेक्स का रुख करने से पहले लंकाशायर के लिए सभी फॉर्मेट में 93 मैच खेले. उनके फर्स्ट क्लास करियर में 33.13 की औसत से आठ विकेट और 134 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर दर्ज है.

महीनों तक क्रिकेट से रहे दूर

उनके प्रोफेशनल करियर का आखिरी दौर चोट से काफी प्रभावित रहा. वह जून की शुरुआत के बाद ससेक्स के लिए कोई मैच नहीं खेल सके. उस दौरान ससेक्स ने केंट के खिलाफ टी20 ब्लास्ट अभियान में अपनी एकमात्र घरेलू जीत दर्ज की थी. ससेक्स के साथ अपने समय में लैंब ने टीम की हालिया सफलता में अहम भूमिका निभाई. उनकी टीम काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन वन में प्रमोट हुई और टी20 ब्लास्ट में फाइनल्स डे तक पहुंची.

क्या बोले हेड कोच

ससेक्स के हेड कोच और क्रिकेट डायरेक्टर पॉल फारब्रेस ने भी लैंब के योगदान की तारीफ की. उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के लिए चोट की वजह से अपने पसंदीदा खेल को छोड़ना बेहद मुश्किल होता है. फारब्रेस ने ससेक्स की सफलता में लैंब की प्रतिबद्धता और योगदान के लिए उनका आभार जताया. इस तरह डैनी लैंब का क्रिकेट करियर उस उम्र में खत्म हो गया, जब आमतौर पर खिलाड़ी अपने खेल के सबसे अच्छे दौर में होते हैं. हालांकि, मेडिकल सलाह को देखते हुए उन्होंने अपनी लंबी अवधि की सेहत को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया.