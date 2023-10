ICC वर्ल्ड कप 2023 में 14 अक्टूबर यानी कल अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले का दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था जिसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं. भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर दोनों देशों के फैंस ही नहीं बल्कि जमैका के धावक उसैन बोल्ट भी बेताब हैं. इस मैच में से पहले उन्होंने विराट कोहली को एक चैंलेंज भी दिया है.

दरअसल, उसैन बोल्ट ने सोशल मीडिया अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह जीरो ग्रेविटी फ्लाइट (zero-gravity flight) में रेस करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीर साल 2018 की है जब बोल्ट ने शैंपेन प्रायोजक के साथ एयरबस A310 विमान में फ्रांस के ऊपर जीरो ग्रेविटी फ्लाइट में उड़ान भरी थी.

इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने विराट कोहली को टैग करते हुए लिखा, “हे विराट कोहली. मैंने उस दिन मैदान पर आपकी डाईव देखी थी. आप पिच पर सबसे तेज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं हवा में तेज़ हूं. आपका अगला मैच देखूंगा. चक दे ​​फट्टे.” इसके जवाब में विराट कोहली ने लिखा, “उसैन पाजी! यदि आप मैच देखने वाले हैं तो कुछ अतिरिक्त 100 मीटर स्प्रिंट के साथ कल के लिए तैयार हो जाइए.”

Usain paaji! Getting ready for tomorrow with a few extra 100m sprints if you’re watching 😉 https://t.co/H1KafHjdbi

— Virat Kohli (@imVkohli) October 13, 2023