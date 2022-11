इंग्लैंड ने दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. जोस बटलर की अगुवाई वाली टीम जैसे ही व्हाइट बॉल चैंपियन बनी, सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. सचिन तेंदुलकर, सनथ जयसूर्या, विराट कोहली, युवराज सिंह, एबी डिविलियर्स सहित दुनिया भर के खिलाड़ियों ने भी इंग्लैंड की टीम को टी-20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीतने पर शुभकामनाएं दी है.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड की जीत को एक शानदार उपलब्धि बताया और रविवार के मैच में शाहीन आफरीदी की चोट के दुर्भाग्यपूर्ण समय को एक महत्वपूर्ण क्षण बताया. तेंदुलकर ने ट्वीट में कहा, “इंग्लैंड को आपका दूसरा टी20 विश्वकप जीतने पर बधाई. शानदार उपलब्धि. यह एक करीबी मुकाबला था और यह और भी दिलचस्प होता अगर अफरीदी चोटिल नहीं होते. यह विश्व कप सही मायने में उतार-चढ़ाव वाला रहा है.”